傳美國與阿聯達初步協議 允年供輝達AI晶片50萬顆

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（中央社紐約/杜拜14日綜合外電報導）兩名知情人士說，美國已與阿拉伯聯合大公國達成初步協議，自2025年起，允許阿聯每年進口50萬顆輝達最先進的AI晶片；這將有助阿聯打造對開發AI模型至關重要的資料中心。

路透社報導，不願透露姓名的消息人士表示，這項協議效期至少到2027年，但也有可能延續到2030年。

消息人士說，根據草擬的協議，其中20%的晶片將提供給阿聯的科技公司G42，即每年10萬顆，其餘則分配給微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）等擁有大規模人工智慧（AI）業務的美國公司，這些公司可能也會尋求在阿聯建立資料中心。

「紐約時報」最先報導此一協議的部分內容，掀起美國政府內部反對聲浪。消息人士表示，協議仍在談判中，最終定案前可能有所修改。

拜登政府對AI晶片出口實施管制，以控制精密處理器在全球流動，部分原因是為了防止這些珍貴半導體被轉移到中國，從而增強北京的軍事實力。

這批預計供應給G42的AI晶片運算能力，是拜登政府時代規定的3至4倍。川普政府上週曾表示，打算撤銷現行出口限制。

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美國總統川普本週訪問中東地區，昨天宣布沙烏地阿拉伯承諾對美國投資6000億美元，包括向輝達（Nvidia）、超微公司（AMD）和高通（Qualcomm）採購大量晶片的協議。川普將改善與部分海灣國家的關係列為重要施政目標。

目前，絕大多數的AI運算能力是部署在美國與中國，若在海灣國家提出的協議能順利推動，特別是在阿聯，則中東地區有望成為全球AI競賽中的第3勢力。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140515