加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
財長：市場不確定因素仍多 國安基金7月前不會退場
首頁 / 國際
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 國際

傳美國與阿聯達初步協議 允年供輝達AI晶片50萬顆

2025/5/15 11:52（5/15 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約/杜拜14日綜合外電報導）兩名知情人士說，美國已與阿拉伯聯合大公國達成初步協議，自2025年起，允許阿聯每年進口50萬顆輝達最先進的AI晶片；這將有助阿聯打造對開發AI模型至關重要的資料中心。

路透社報導，不願透露姓名的消息人士表示，這項協議效期至少到2027年，但也有可能延續到2030年。

消息人士說，根據草擬的協議，其中20%的晶片將提供給阿聯的科技公司G42，即每年10萬顆，其餘則分配給微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）等擁有大規模人工智慧（AI）業務的美國公司，這些公司可能也會尋求在阿聯建立資料中心。

「紐約時報」最先報導此一協議的部分內容，掀起美國政府內部反對聲浪。消息人士表示，協議仍在談判中，最終定案前可能有所修改。

拜登政府對AI晶片出口實施管制，以控制精密處理器在全球流動，部分原因是為了防止這些珍貴半導體被轉移到中國，從而增強北京的軍事實力。

這批預計供應給G42的AI晶片運算能力，是拜登政府時代規定的3至4倍。川普政府上週曾表示，打算撤銷現行出口限制。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國總統川普本週訪問中東地區，昨天宣布沙烏地阿拉伯承諾對美國投資6000億美元，包括向輝達（Nvidia）、超微公司（AMD）和高通（Qualcomm）採購大量晶片的協議。川普將改善與部分海灣國家的關係列為重要施政目標。

目前，絕大多數的AI運算能力是部署在美國與中國，若在海灣國家提出的協議能順利推動，特別是在阿聯，則中東地區有望成為全球AI競賽中的第3勢力。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140515

#AI
#川普
#阿拉伯聯合大公國
#拜登
#紐約時報
#高通
#晶片
#微軟
#輝達
#川普新政
延伸閱讀
美撤銷拜登AI晶片出口限制 使用華為晶片將違規川普訪波灣國家開路 輝達超微等科技業AI大單入袋鴻海：今年AI伺服器營收破兆元 搶攻沙烏地AI專案台北電腦展凸顯AI進展 黃仁勳預料再成關注焦點
川普
川普突宣布全面解除敘利亞制裁 美官員也措手不及川普訪中東之際 以軍加強轟炸加薩至少80人喪命
拜登
川普2.0軍售時機 薛瑞福：美更關切台特別預算用途專家：海灣國是川普眼中快樂地 中東行著眼交易
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台北電腦展凸顯AI進展 黃仁勳預料再成關注焦點
21
更多編輯台推薦新聞：