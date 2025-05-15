用水管涵洞引導設施減綠島陸蟹路殺 登國際期刊

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）夏天是綠島旅遊旺季，也是陸蟹繁殖季節，時常上演要下海釋放幼蟹的母蟹遭到路殺的悲劇。農業部生多所在綠島利用水管及涵洞引導有效減少陸蟹路殺的實驗，獲國際知期刊發表。

農業部生物多樣性研究所今天發布新聞稿指出，夏季是綠島的旅遊旺季，亦是陸蟹繁殖的季節，當母蟹越過環島公路下海釋放幼蟹時，經常上演悲傷的死別景象。

生多所接受交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處委託，展開防止陸蟹路殺的研究計畫。

生多所說，這計畫採用簡易創新的引導設施，成功減少陸蟹繁殖期間的道路死亡事件，顯著降低陸蟹路殺率，成果已於專注於生態學和環境保護的國際知名期刊「Global Ecology and Conservation」發表。

生多所介紹，這項研究於2022及2023年陸蟹繁殖季節（5-9月），於綠島環島公路石朗至龜灣的路殺熱點區域進行試驗。

生多所研究人員運用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在其周邊安裝簡易引導設施，研究涵洞分為對照組和實驗組，實驗組設置位置一側為草地，另一側為擋土牆直壁，在試驗上運用不同的引導設施來進行測試。

生多所在草地的一側依著路邊埋設剖長條縫隙的PVC水管（直徑10cm；縫隙高度5公分），其中鄰接涵洞口則使用透明水管（直徑10cm），方便觀察陸蟹在水管內的情形；在擋土牆直壁則利用PVC水管（直徑10cm）剖半後緊貼牆壁，引導螃蟹往低處的涵洞走；對照組則為既存的涵洞，未加任何引導設施。

生多所說，研究團隊於2022至2023年共進行54次調查，其中2022年29次，2023年25次，兩年陸蟹總觀察數量高達1833隻次，結果顯示，兩種主要的陸蟹--奧氏後相手蟹和短腕陸寄居蟹利用引導設施的比率，在統計上實驗組皆顯著高於對照組。

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在整體路殺率方面，生多所說，2022年實驗組為8.5%，對照組為26.8%；2023年實驗組為12.1%，對照組為32.1%，所有數據都顯示，實驗組的引導措施顯著降低陸蟹的道路死亡率，尤其是奧氏後相手蟹。

生多所也提出後續的改進建議，包括擴增PVC管的直徑以提高通風、改善PVC管與涵洞的連接，清理通道中的障礙物；未來還會考慮於涵洞海側開口設置適當的引導設施，促進陸蟹順利返回山側的棲息地。（編輯：李亨山）1140515