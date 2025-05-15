澎湖醫院首例內視鏡膽道取石 87歲婦免受本島往返苦

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（中央社澎湖縣15日電）澎湖離島醫療在地化再落實，澎湖醫院日前完成首例「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術」，87歲呂姓老婦在50分鐘完成手術，不須再往返台灣本島就診，免於舟車勞頓及開腹手術之苦。

衛生福利部澎湖醫院發布新聞稿指出，澎湖87歲呂姓老婦人，長期為膽道發炎及阻塞病情所困，5月8日上午，因突發性腹痛、發燒、寒顫不適，前往澎湖醫院急診救治，醫療人員進行電腦斷層影像檢查發現，膽道內有1至1.5公分大小不等結石及膽道阻塞狀況，診斷為膽管炎併膽道結石，即聯繫七美衛生所主任黃彥文醫師，13日在介入心血管診療中心與導管團隊合作下，順利完成醫院首例「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）」在地化手術治療。

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澎湖醫院表示，由於患者病灶處膽胰壺腹開口狹窄，運用內視鏡乳突切開結合氣球擴張術治療，於膽道取出約11.34及6.36公分的2顆結石，並置支架膽汁後續引流，手術時間約50分鐘，術中過程順利；呂姓婦人免於舟車勞頓及開腹手術之苦，並縮短術後恢復期，恢復良好出院返家休養。

澎湖醫院順利完成首例內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP），要感謝民進黨立委楊曜及澎湖縣政府衛生局在專業醫療設備上逐步提升及公費醫事人力支持，使在地化醫療逐步落實達成。（編輯：陳仁華）1140515