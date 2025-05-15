持續施壓德黑蘭 美制裁支援伊朗飛彈計畫中港企業

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國今天以支援伊朗彈道飛彈計畫為由，公布對6名個人及12家公司實施新制裁，其中包括多家設於中國和香港的企業。

法新社報導，數週前，川普政府才對伊朗石油產業和核子計畫的相關實體及個人實施一連串制裁。

根據美國財政部說法，今天的制裁針對的是那些「協助伊朗政權在國內取得德黑蘭彈道飛彈計畫所需關鍵製造材料」的組織。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明指出：「美國不允許伊朗發展洲際彈道飛彈。」

他說，德黑蘭企圖在國內製造飛彈和零件，「對美國和這個地區的穩定構成令人無法接受的威脅」。

這次受制裁目標包括3名中國人秦金華（Qin Jinhua，暫譯）、秦德輝（Qin Dehui，暫譯）和王超（Wang Chao，暫譯），他們為出口碳纖維前驅材料給受制裁伊朗企業的1家中國公司，以及另1家香港公司工作。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）聲明表示：「伊朗仍十分依賴中國（支援），在中東從事惡意活動。」

她還說：「這是中共和陸企對伊朗及其代理人提供關鍵經濟和技術支持的又一例證。」

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美國昨天宣布對伊朗銷售石油給中國實施新的制裁，時值美國和伊朗進行核子談判之際，川普政府持續對德黑蘭施加「最大壓力」。

兩國週末時舉行第4輪間接談判，這是美國2018年退出2015年核子協議來雙方最高層級的接觸。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140515