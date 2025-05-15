郭信良涉弊檢方聲請科技監控 最高法院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）無黨籍前台南市議長郭信良涉市地重劃弊案，一審判刑13年，案件上訴二審。台南高分檢聲請對郭信良實施科技監控遭台南高分院駁回，檢方不服提抗告，最高法院駁回確定。

本案起於，郭信良涉嫌藉由佃西自辦市地重劃案，於民國110年間與時任台南市安南區佃西里長高進見，向廖姓業者共同收取新台幣1300萬元賄款。

一審台南地院依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處郭信良有期徒刑13年，褫奪公權8年；高進見判刑9年，褫奪公權4年。案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。

二審期間，台灣高等檢察署台南檢察分署認為，郭信良與高進見於一審判處重刑，且郭、高仍否認犯行；此外，郭信良長期擔任民意代表，人脈關係豐厚，有相當影響力，高進見則與郭信良長期合作，朋分本案犯罪所得。

檢方進一步指出，歷來台南市（縣）議長黃郁文、吳健保等人涉案判刑後，均棄高額保金潛逃，且近期涉犯證券交易法判刑確定的鍾文智，也棄高額保金潛逃，足見郭信良、高進見逃亡風險遠高於起訴移審時期，且具有逃亡能力。

檢方表示，為確保日後審理及執行程序順利進行，建請法院命郭信良、高進見於一定期間接受科技設備監控，並每天於指定時間在限制住居地址向科技監控中心報到。

台南高分院審理後認為，郭信良、高進見自112年9月5日具保停押至今，均遵期到庭，可見郭、高願接受司法審判，且未顯示有逃亡意圖的事證。

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台南高分院指出，即便郭信良、高進見遭判刑後的畏罪逃亡可能性提高，但檢方未提出具體事證釋明，因此現階段對郭、高施以具保與限制住居、出境、出海等替代措施應已足夠，據此裁定駁回聲請。

檢察官不服裁定，提出抗告，最高法院認為，原裁定無違誤，昨天駁回抗告確定。（編輯：蕭博文）1140515