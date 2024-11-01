前台南議長郭信良涉收賄勒索逾千萬 犯後態度不佳一審判13年

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（中央社記者張榮祥台南1日電）無黨籍前台南市議會議長郭信良涉市地重劃弊案，遭控收賄勒索1300萬元，南檢去年起訴，台南地院認定郭信良犯後態度不佳，今天判刑13年；郭信良則表示，繼續上訴，捍衛清白。

台南地方法院今天宣判，郭信良共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑13年，褫奪公權8年。未扣案犯罪所得新台幣650萬元沒收。

台南市安南區佃西里長高進見涉共謀佃西重劃案，非公務員與公務員共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑9年，褫奪公權4年。未扣案犯罪所得650萬元沒收。又教唆犯偽證罪，判刑6個月。

遭索賄的廖姓業者，不具公務員身分，對公務員犯貪污治罪條例第11條第2項之不違背職務交付賄賂罪，免刑。扣案iPhone12 mini手機1支沒收。

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郭信良則透過臉書（Facebook）強調自身絕對清白，此案絕對和他無關，他從未利用職務向任何人收取一毛錢，相關證據也有提出，甚至有不在場證明，法院僅採信1人單獨指述，他深感遺憾，一定繼續上訴，捍衛清白。

台南地檢署去年5月偵辦某工程顧問公司涉及虛增人頭地主方式市地重劃弊案，繼而查出郭信良及高進見涉嫌收賄及藉勢、藉端勒索1300萬元，同年7月帶回10多人偵訊，9月偵結起訴。（編輯：郭諭儒）1131101