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前台南議長郭信良涉收賄勒索遭判13年 檢認量刑過輕提上訴

2024/11/28 12:26（11/28 12:42 更新）
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無黨籍前台南市議長郭信良。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南28日電）無黨籍前台南市議會議長郭信良涉市地重劃弊案，遭控收賄勒索新台幣1300萬元，台南地方法院認定郭信良犯後態度不佳，11月1日判刑13年，但台南地檢署認為量刑過輕，今天上訴。

台南地院11月1日宣判，郭信良共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑13年，褫奪公權8年。未扣案犯罪所得650萬元沒收。

台南市安南區佃西里長高進見涉共謀佃西重劃案，非公務員與公務員共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑9年，褫奪公權4年。未扣案犯罪所得650萬元沒收。又教唆犯偽證罪，判刑6個月。

遭索賄的廖姓業者，不具公務員身分，對公務員犯貪污治罪條例第11條第2項之不違背職務交付賄賂罪，免刑。扣案iPhone12 mini手機1支沒收。

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南檢今天對郭信良、高進見及廖姓業者提起上訴。南檢認為原審漏未審酌藉勢藉端勒索財物罪，郭信良、高進見也始終否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣，台南地院量刑過輕，顯然無法達到懲戒目的。

另外，南檢也認為廖姓業者行賄罪應未構成自首，原審判決卻依自首規定判決免刑，難認妥適：廖姓業者又遭檢舉於自辦市地重劃案中涉犯偽造文書等罪嫌，目前由檢方另案偵辦。（編輯：李亨山）1131128

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郭信良
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