加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 運動

年度大賽PGA錦標賽開打 俞俊安首度參賽拚佳績

2025/5/15 11:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北15日電）男子美巡賽年度第2場4大賽-PGA錦標賽將於今晚7時開打，台灣好手俞俊安趁著上週火燙手感持續參賽，力拚生涯首度參賽就能有好成績。

現年26歲的俞俊安，在2025年美國職業高爾夫協會（PGA）的賽事已經參加14場，其中9場比賽晉級，有5場比賽擠進前25名，本季累積獎金達109萬美元（約新台幣3315萬元）。

俞俊安在上週剛結束的PGA莫特爾沙灘菁英賽（Oneflight Myrtle Beach Classic）表現相當出色，以4回合低於標準14桿的270桿、並列第4作收，而且僅差1桿就能進入延長賽爭冠。

PGA錦標賽將在美國北卡州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Golf Club）進行4回合、72洞比桿賽，至於總獎金依往例都會等到當週開打後才公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

首度參賽的俞俊安在受訪時透露，這2天下場練習時，因為天氣的關係場地狀態不是太好，但想要打出好成績，開球和第2桿應該會是很重要的關鍵。

球員只要在PGA錦標賽前打進世界前百大，都會受到主辦單位美國職業高爾夫協會的邀請，主辦單位會視情況補進100名出頭的那些球員，這也是為何PGA錦標賽常常被認為是陣容最強的4大賽。（編輯：李亨山）1140515

俞俊安
俞俊安2回合150桿 高爾夫美國名人賽初體驗遭淘汰PGA休士頓公開賽最終回 俞俊安並列第18作收
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：