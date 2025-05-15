高市綠議員掛看板支持賴瑞隆 陳其邁：初選正常現象

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）民進黨高市議員黃彥毓掛看板表態支持立委賴瑞隆競選下屆高雄市長，市長陳其邁今天表示，每陣營都有支持者也包括民代，這個是初選正常現象，自己平常心面對，不擔心過度競爭。

針對黃彥毓掛看板表態支持民進黨立委賴瑞隆競選下屆高雄市長，是否會擔心黨內有分裂可能，陳其邁上午接受媒體聯訪表示，平常心面對，不擔心有過度競爭問題。

陳其邁說，高雄民進黨籍市長候選人，每個人在參與初選過程都非常有風度，甚至跟國民黨立委柯志恩在很多公開場合，互動都非常良好；希望初選候選人都能繼續保持這種君子之爭，提出好的政見，讓市民理解候選人對於高雄未來發展願景，這個是好的事情。

陳其邁指出，每個陣營都一定會有很多支持者，當然也包括民代，這個也都屬於初選正常現象，個人也是以平常心態度來看，不擔心說會有過度競爭問題。

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此外，國民黨高雄市議員白喬茵質疑，一處綠營里長擬參選議員的大型看板被樹枝遮擋，結果不到1週就修樹讓看板完整呈現，懷疑是「其邁修樹」，單純為了讓陳其邁的頭露出來，讓子弟兵看板更具被拉抬效果。

對此，陳其邁回應，自己立場很清楚，這個是屬於非合法申請廣告物，會請環保局立刻拆除，也會請工務局檢討修剪樹木程序，這個很不應該。（編輯：陳仁華）1140515