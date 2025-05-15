台師大命名特有種「呂賴氏蜓蜥」 表彰2學者貢獻

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣師範大學近日將新發現的特有種蜥蜴命名為「呂賴氏蜓蜥」，名字取自學者呂光洋、賴俊祥，致敬兩人對研究台灣高海拔山椒魚的貢獻。

台師大今天發布新聞稿指出，生命科學系特聘教授林思民、碩士班學生王宇德（任教於宜蘭縣蘭陽女中）等人組成的研究團隊，在小型蜥蜴分類學研究中，新發現台灣中海拔霧林帶特有的新種蜥蜴。研究成果日前刊登於國際期刊「兩棲爬行動物學報」（Herpetologica），被命名為呂賴氏蜓蜥（Sphenomorphus luelaiorum），

呂賴氏蜓蜥的名字由呂光洋（Lue）和賴俊祥（Lai）兩人的姓氏組成，這種一個物種同時致敬2名學者的方式符合學界命名規約，但國內比較少見。

呂光洋是台師大榮譽教授，賴俊祥是他的碩博士班學生，師生組成的研究團隊在民國97年發表了南湖山椒魚與觀霧山椒魚，成為台灣研究山椒魚最重要的里程碑。

賴俊祥在105年的野外調查過程中，因墜崖意外去世。現高齡80歲的呂光洋仍縱橫山林，在各地推廣山椒魚的保育與研究工作。研究團隊以兩名前輩名字命名的新種蜥蜴，見證一段跨越世代的山林研究接力故事。

研究團隊指出，台灣的山區地勢陡峭，很容易在山脈之間形成明顯的遺傳分化，這種山脈形成的孤立環境，經常是特有生物演化的溫床。

論文第一作者王宇德指出，這種新型蜥蜴的體型極為纖瘦，像是已發現的特有種「台灣蜓蜥」永遠長不大的孩子。不過，呂賴氏蜓蜥四肢長度更短，身上的鱗片數量也較少，成體軀幹長度平均只有4公分，加上尾巴之後的總長大約只有11公分，是台灣體型最小的爬行動物之一。

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研究團隊指出，台灣蜓蜥的分布海拔在2000公尺以上的箭竹草原和高山岩原地區，呂賴氏蜓蜥則在2000公尺以下的霧林帶環境。新種的鑑定過程使用了遺傳、形態、生態棲位模擬等不同證據。

研究團隊指出，傳統分類學長久以來一直缺乏研究資源，感謝農業部林業及自然保育署補助經費，才有足夠的人力、物力發表。團隊也感謝研究過程中給予幫忙的中山大學生物科學系副教授黃淑萍，以及協助拍攝影像的國家地理方舟影像計畫成員沙托瑞（Joel Sartore）。（編輯：管中維）1140515