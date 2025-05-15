放視大賞開幕 副總統：數位時代盼青年機會大於迷惘

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）2025年放視大賞今天在高雄展覽館開幕，副總統蕭美琴致詞說，放視大賞多年來培育許多人才，在數位時代每個人都有焦慮，「盼青年的機會大於迷惘，對未來信心大過於焦慮」。

2025年「放視大賞」今天起一連3天在高雄展覽館開展，蕭副總統今天出席開幕典禮，並走訪展區。

蕭副總統致詞時說，在活動上感受到迷惘、焦慮，也感受到興奮、機會，「我對於數位內容也充滿著這些不同情緒」，有時會覺得數位世界、AI等不斷有新的技術，有時要理解這些變化，會令人感覺吃力、迷惘，也會思考自己角色是什麼。

她也說，她的焦慮也來自於自己年紀大了，要理解這些數位新知所需花費時間及精神要更耗時；此外，也思考政府在政策上應給予哪些支持，才能最有效率並讓人民有感。

蕭副總統說，數位時代中有許多機會，也有許多迷惘，自己也逐漸從焦慮變成興奮，AI帶給她許多新工具，可讓她更快速整理複雜事件，也提供所需知識等。

蕭副總統表示，總統賴清德的「海外青年圓夢計畫」是重要政見，日前賴總統接待第一批準備要出國圓夢青年，政府將持續提供這些機會，盼有更多青年加以把握。

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放視大賞今年首度由數位發展部與教育部合辦，也首度與美國動畫教育機構Gnomon、日本超人學院Superman Sports Projoects，以及亞洲最具影響力的獨立遊戲展BitSummit合作。

教育部長鄭英耀說，放視大賞提供一個年輕人可以逐夢、追夢及圓夢的地方，此展走過15年，從首屆從不到10所學校、大約只有20~30件作品參展，至今已有逾百所學校參與；活動也從在地走向國際，成為築夢平台，更讓世界看到台灣創作實力。（編輯：陳仁華）1140515