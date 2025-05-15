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反對學校交流只想到中國 鄭英耀指多去歐美民主國家

2025/5/15 12:07（5/15 12:36 更新）
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教育部長鄭英耀（前）15日表示，「反對學生跟中國交流這個帽子，我承擔不起」，基於中國是不民主國家，學術交流應多鼓勵與歐美先進民主國家交流。中央社記者林巧璉攝 114年5月15日
教育部長鄭英耀（前）15日表示，「反對學生跟中國交流這個帽子，我承擔不起」，基於中國是不民主國家，學術交流應多鼓勵與歐美先進民主國家交流。中央社記者林巧璉攝 114年5月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）教育部長鄭英耀今天說，「反對學生跟中國交流這個帽子，我承擔不起」，陸委會目前仍將中國列為「橙色警戒」，基於中國是不民主國家，學術交流應多鼓勵與歐美先進民主國家交流。

鄭英耀昨天一席現階段不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」，引發熱議。

鄭英耀今天至高雄參加2025放視大賞開幕典禮，典禮開始前接受媒體聯訪，再度回應此議題，他說，「第一，反對學生跟中國交流這個帽子，我承擔不起。」

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鄭英耀說，自己只是陳述一個事實，現在兩岸確實比較緊張，陸委會也公布中國是「橙色警戒」，交流及旅遊都是人民權利，但以教育部立場，因有「橙色警戒」當然不鼓勵交流；若學生、老師因交流有潛在風險，政府觀點當然希望他們慎重考慮。

鄭英耀強調，學術交流本來都應給予肯定，「但我們也知道歐美先進國家和其他國家，對台灣都沒有像現在中國那麼不友善」，基於中國是不民主的國家，在學術交流部分，應多鼓勵青少年、師生多與歐美先進民主國家有更多緊密交流。（編輯：陳仁華）1140515

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