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250處汽柴油儲槽5月底前須申報 逾期最高罰300萬

2025/5/15 11:03（5/15 11:16 更新）
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環境部環境管理署為落實貯存系統預防土壤及地下水污染，約250處容量200公升以上且未達1000公秉的地上汽、柴油儲槽業者，114年1月1日起開始監測作業，並應於5月底前完成首次申報，屆時全國汽、柴油儲槽全面納入自主監測申報新紀元。（環境管理署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年5月15日
環境部環境管理署為落實貯存系統預防土壤及地下水污染，約250處容量200公升以上且未達1000公秉的地上汽、柴油儲槽業者，114年1月1日起開始監測作業，並應於5月底前完成首次申報，屆時全國汽、柴油儲槽全面納入自主監測申報新紀元。（環境管理署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年5月15日
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）環境部環境管理署推動汽、柴油儲槽全面納入自主監測申報，最後約250處應於5月底前完成首次申報，逾期最高開罰新台幣300萬元且可按次罰。

環管署今天發布新聞稿，為落實貯存系統預防土壤及地下水污染，約250處容量200公升以上且未達1000公秉的地上汽、柴油儲槽業者，今年1月1日起開始監測作業，並應於5月底前完成首次申報，屆時全國汽、柴油儲槽全面納入自主監測申報新紀元。

環管署指出，期限內未申報者，可依水污染防治法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，並通知限期申報，屆期未申報或申報不完全者，按次處罰；若申報不實，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上、300萬元以下罰金。

環管署呼籲業者遵守規定，並持續加強儲槽的日常巡檢與維護，如有發現異常或洩漏情形，應於3小時內立即通報當地主管機關，並查檢及修復。

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環管署表示，目前約有3500處貯存汽、柴油的加油站及地上與地下儲槽，皆已依規定記錄日常使用量及定期委外監測地下環境，並於每年1月、5月及9月申報監測結果；貯存200公升以上且未達1000公秉的地上汽、柴油儲槽業者，常見於工廠及商業辦公大樓等民生使用。

環管署表示，地上及地下儲槽作為貯存油品及化學品的重要設施，倘若平時管理不善，可能造成土壤及地下水污染，進一步影響環境品質及民眾生活與健康。環管署透過「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，依容積大小及物質種類分年分批推動。（編輯：管中維）1140515

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