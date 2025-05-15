小船遊艇裝AIS自動識別系統 航港局公告全額補助

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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部航港局擬修法要求小船及遊艇必須裝設船舶自動識別系統船載臺（AIS），今天公告相關補助要點，全額補助小船及自用遊艇裝設AIS。

AIS系統可有效強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航行安全與搜救效率的重要工具。

航港局今天發布新聞稿表示，「交通部航港局補助全長未滿十二公尺自用遊艇與動力帆船及總噸位未滿二十之小船裝設船舶自動識別系統船載臺作業要點」明訂航港局將全額補助符合條件的小船、自用遊艇及動力帆船裝設AIS系統，預計補助對象為4609艘船舶，補助期限到115年6月底。

航港局長葉協隆指出，根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但目前小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設，因此這次補助計畫採全額補助，呼籲符合補助條件的船主踴躍申請裝設AIS。

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航港局表示，後續請船主於航行中確實開啟AIS訊號，且非經航港局許可，不得自行修改該船核配的水上行動業務識別碼或挪為他用。

航港局強調，目前已經啟動相關修法作業，未來將要求小船及遊艇必須裝設AIS並訂有罰則，要確保海上航行安全，並防範海上事故。（編輯：管中維）1140515