加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》陳大天陳零九等藝人涉躲兵役 內政部：除役仍有刑責
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

輝達收漲逾4% 投顧：AI領軍台股挑戰年線

2025/5/15 08:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）美國總統川普展開中東行，激勵科技股走勢，輝達接獲中東大單、股價收漲4.16%，標普500指數連3紅。投顧指出，台股已站上季線約21329點，後續若成交值維持新台幣4000億元之上，且法人持續買超，人工智慧（AI）概念股可望帶領指數往年線約22294點邁進。

投資人等待美國將公布最新零售銷售數據和生產者物價指數（PPI）通貨膨脹數據，美股主要指數14日走勢震盪，道瓊工業指數終場下跌89.37點或0.21%，收42051.06點；標普500指數上揚6.03點或0.10%，收5892.58點；那斯達克指數揚升136.73點或0.72%，收19146.81點；費城半導體指數上漲29.38點或0.60%，收4960.74點。

在AI概念股點火下，台股14日開高走高，終場上漲452.73點，收在最高21782.87點，日線連4紅，突破季線21329點反壓，成交值放大至新台幣4093.33億元；台積電挾調高股利題材強勢衝鋒，終場上漲30元，漲幅3.1%，收在999元。

自營商14日買超台股142.09億元，投信買超29.21億元，外資及陸資買超447.15億元，三大法人合計買超618.45億元。

產業訊息方面，鴻海第1季毛利率和營益率呈現季減，但稅後獲利421.08億元，僅較去年第4季旺季季減9%、年增達91%，創同期新高，單季每股盈餘3.03元。

代工廠廣達第1季獲利創單季歷史新高，歸屬母公司稅後淨利約194.98億元，季增22.8%、年增61.6%，每股盈餘5.06元，賺逾半個股本。廣達原本預估今年資本支出將達150億元至160億元，為因應AI伺服器強勁需求，已將今年資本支出上調到200億元。

google news透過 Google News追蹤中央社

代工廠仁寶第1季毛利率達5.24%，為2010年第2季以來、近15年新高，歸屬母公司稅後淨利達21.91億元、年增16%，每股盈餘0.5元。

代工廠和碩第1季歸屬母公司稅後淨利43.03億元，季增15.1%，年增32.1%，每股盈餘1.62元。和碩並宣布向宏達電取得桃園市桃園區土地及建物，交易總金額56.38億元，藉此擴張產能。（編輯：楊蘭軒）1140515

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
66
更多編輯台推薦新聞：