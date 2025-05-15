台積電重登1000元大關 市值攀至25.93兆元

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電今天股價持續走高，重登1000元大關，創2個月來新高，上漲1元，市值攀升至新台幣25.93兆元。

美國股市14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌89.37點，那斯達克指數上揚136.73點，費城半導體指數上漲29.38點。AI晶片廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）股價同步上揚逾4%。

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台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.77美元，收在194.76美元，漲幅約0.4%。台積電今天股價開高重登1000元大關，上漲1元，市值攀高至新台幣25.93兆元，貢獻大盤約8點。

台積電台灣技術論壇今天登場，除將揭示A14先進邏輯製程技術，並將揭示高效能運算、智慧手機、汽車和物聯網等技術；其中，A14製程技術預計2028年量產。（編輯：張良知）1140515