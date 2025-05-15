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台股開低走高站上21800點 台積電登千元

2025/5/15 09:15（5/15 09:31 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天開低震盪走高，早盤一度突破21800點，最高21814.48點、上漲逾30點，權值股台積電開高漲至1000元後面臨解套賣壓、漲勢趨緩，航運及軍工股獲資金青睞。

鴻海首季獲利創同期新高，今天股價開平走低，下跌超過2%，早盤最低159.5元。記憶體廠華邦電漲逾3%，最高18.9元。電腦設備廠神達早盤觸漲停62.9元。（編輯：楊蘭軒）1140515

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