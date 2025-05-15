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政院5/16記者會 說明5大行動、對美談判工作

2025/5/15 12:01
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（中央社記者賴于榛台北15日電）520將至，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫明天將舉行記者會，以5大行動及20項進行式報告一年施政成果，同時也會說明對美關稅談判的部分內容。

執政團隊上任將滿一週年，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰於院會中指出，感謝部會首長將每一天當做第一天，面對各種新型態挑戰，透過部會集體努力、政委協調，已經解決一些國內外問題。

卓榮泰說，由於橫跨在面前的工作一天比一天多，行政院明天將舉行記者會，由鄭麗君針對對美談判工作做部分說明，龔明鑫會以5大行動及20項進行式來向民眾報告政府一年來的努力。

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卓榮泰也向列席院會的六都代表致意，強調工作還沒有做完、很多緣分還要繼續，也感謝民眾過去一年給予的指教與鼓勵，政府團隊會深刻放在心裡，未來會在總統賴清德揭示的健康台灣、均衡台灣、團結台灣各種重大理念下，穩健持續前行。

卓榮泰表示，部會首長應穩健面對問題，站在解決問題的第一線，用簡短清楚的方式說明政策，將過去累積的經驗，用於展開520之後的每一天。（編輯：張良知）1140515

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