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財劃法、114年總預算 民進黨團聲請釋憲

2025/5/15 12:13（5/15 12:27 更新）
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（中央社記者林敬殷台北15日電）民進黨立法院黨團今天舉行記者會，宣布將針對立法院去年12月20日三讀修正通過的財政收支劃分法部分條文及今年1月21日三讀通過的114年中央政府總預算案聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，大法官很有理由、也應該可以做違憲的審判。

立法院去年12年20日三讀修正通過國民黨與民眾黨提出的財劃法部分條文，中央每年可支配預算至少將因此減少新台幣3753億元，另立法院於今年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院認為共計減列約2075億元，民進黨團則認為，至少刪減6212億元。

行政院於2月27日通過覆議提案，立法院於3月12日否決行政院所提114年中央政府總預算及財劃法修法覆議案。

民進黨團今天上午在立法院舉行記者會，宣布將針對財劃法及114年度總預算聲請釋憲，3位委任律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨，也在柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長陳培瑜，及立委鍾佳濱、沈伯洋陪同下出席記者會。

柯建銘表示，過去這一年，藍白仗著國會過半，恣意妄為、毀憲亂政，國家一直處於衝突之中，是中華民國立國以來，最混亂也是最黑暗的時期，自然引起大罷免，當民意起來時，大罷免絕對大成功，也因此，在憲法法庭上、在釋憲的路上，必定也是大成功。

柯建銘指出，114年總預算違憲3大理由是，難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立原則；違反預算法第49條之規定，違反法治國原則。

柯建銘表示，大法官釋字第520號揭示，預算是措施性法律，既然總預算是法律，必須要有明確性。其次，審查預算是立法院主要職責，立法院長韓國瑜在三讀後表示要行政院自行調整，立法院已喪失審查預算權力，也違反權力分立原則。因此，大法官應對於民進黨團所提釋憲做出違憲的宣告。

至於財劃法部分，柯建銘說，財劃法修法違憲之處在於，大幅縮減中央可用財源，直接改變中央與地方財政結構；未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能；擴大城鄉差距，違反憲法第147條。

柯建銘說，中華民國法律只有財劃法是依照憲法第10章及第13章來寫，財劃法是財政的憲法，是準憲法。大幅刪減中央財源，改變中央與地方財政結構。其次，有多少錢就有多少權，權與錢要等同、吻合，也就是任務與財政的關聯原則，藍白修的財劃法未處理事權，把中央錢拿掉，又要中央做事，地方拿錢卻不用負責，是違憲最嚴重的部分。

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柯建銘說，民進黨團認為，大法官應該可以做違憲的審判，很有理由做違憲的審判。

民進黨團記者會結束後，一行人前往司法院憲法法庭遞交釋憲聲請書。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1140515

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