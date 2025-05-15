台積電張曉強：2025年半導體業非常健康 估增10%以上

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強今天表示，2024年是AI元年，預期2025年AI將持續貢獻半導體產業，預期2025年半導體產業依然非常健康，將成長10%以上，2030年半導體業產值有信心可達到1兆美元。

台積電台灣技術論壇今天在新竹舉行，張曉強說，半導體產業經歷振奮人心階段，雖然當前市場很動盪，他起床總是先看財經頻道CNBC，了解最新發展情況，不過仍要專注半導體技術發展與未來展望。

張曉強說，2024年是AI元年，對半導體產業產生貢獻，預期2025年AI將持續貢獻半導體產業，包括5奈米、4奈米及3奈米等先進製程，以及先進封裝技術。

他表示，智慧手機、電腦和物聯網市場增長溫和，汽車市況疲軟，不過半導體應用會不斷推進先進技術，主要來自自駕功能推動，目前大部分採用12奈米及8奈米，預期未來會加速推進至5奈米等。

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張曉強表示，2025年半導體產業非常健康，將持續成長10%以上，2030年半導體業產值有信心可達到1兆美元，AI將是推動半導體成長的主要動能。2030年半導體業AI所占比重將達45%，手機比重約25%，汽車約占15%，物聯網占10%。

張曉強並指出，台積電A14製程技術預計2028年量產，與2奈米製程相比，在相同的功耗下，A14速度將提升10%至15%，在相同速度下，A14將可降低功耗25%至30%，同時邏輯密度增加超過20%。（編輯：林淑媛）1140515