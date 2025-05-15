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獨立車位被課非自住稅率？ 財長：認定應隨主建物

2025/5/15 12:41
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（中央社記者張璦台北15日電）囤房稅2.0今年首度開徵，發生獨立權狀車位被認為是多1戶非自住房屋而遭多課稅狀況。財政部長莊翠雲今天表示，不管車位有無單獨權狀，認定上都應隨主建物，如果主建物是自住，車位就應是自住，財政部會主動函釋，讓地方政府遵循。

財政部官員補充說明，過去函釋已訂定類似原則，財政部會重申認定跟隨主建物，但如果經查發現有出租事實，地方稅稽徵機關將改課非自住稅率，比如有10多個車位超過自用需求等情況。

立法院財政委員會今天處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，莊翠雲列席備詢。

國民黨立委李彥秀質詢時關切，囤房稅2.0今年首度開徵，民眾持有獨立權狀車位，卻被認有多1戶非自住房屋而被多課稅。

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莊翠雲表示，這部分財政部認為，車位其實是附屬在主建物，不管車位有沒有單獨權狀，認定上都應隨主建物，也就是說，如果主建物是自住，車位就應該是自住，財政部會主動發布函釋，讓地方政府有所依據遵循。

此外，莊翠雲指出，針對有更改認定的房屋稅單，若地方政府重開稅單，繳納期限就會重新計算，讓民眾有時間繳納，全國作法也會一致。（編輯：林淑媛）1140515

莊翠雲
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