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英德首次合作開發深度精準打擊武器 射程逾2000公里

2025/5/15 09:55（5/15 10:06 更新）
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英國國防大臣希利（右）15日將在柏林與德國國防部長佩斯托瑞斯會談，雙方擬宣布首次合作開發深度精準打擊武器。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月15日
英國國防大臣希利（右）15日將在柏林與德國國防部長佩斯托瑞斯會談，雙方擬宣布首次合作開發深度精準打擊武器。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年5月15日
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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國國防大臣希利（John Healey）今天將與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在柏林會晤，宣布英、德兩國擬首度合作開發深度精準打擊武器，目標射程超過2000公里。英國國防部表示，這將是英國歷來設計的最先進打擊系統之一。

英、德兩國去年10月在倫敦簽署「三一之家」協定（Trinity House Agreement），目標為有系統地長期推動全面升級雙邊安全防衛合作，涵蓋陸、海、空、太空和網路作戰領域，以及軍工業、軍事科技。

協定內容指出，雙方擬聯合加速開發全新的深度打擊武器，其射程和打擊精準度應超越雙方任何既有武器系統，包括英國的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。目前還沒有關於這項武器開發計畫的較具體細節。

今天在柏林舉行的會談是「三一之家」協定架構下，首場國防部長諮詢會議。英國國防部指出，希利和佩斯托瑞斯會談將聚焦雙方的英國「刺魟」（Sting Ray）輕型魚雷聯合採購計畫。這些魚雷將用於P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機，以強化英德兩國因應、反制水下威脅的能力。德國另有意採購英國的先進軍用機動橋。

「海神式」機隊常用於追蹤俄羅斯船艦在英國周邊水域的活動。英國國防部表示，自去年10月以來，德方人員已二度參與英國空軍的「海神式」機隊值勤。

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今天結束柏林會談後，希利和佩斯托瑞斯明天將再度會面，但移師羅馬，且屆時將有波蘭、義大利和法國防長加入討論，也就是所謂的E5（Europe 5）防長會議。英、法、德、義、波等歐洲5國統稱為E5，它們的防衛支出與軍工業能力在歐洲領先多數國家。

英國國防部另預告，繼今年3月後，英德兩國預計6月再度共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議，預計將有超過50個國家與會。（編輯：陳承功）1140515

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