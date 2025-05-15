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培訓創新產業青年人才 中彰投分署免費課程祭獎勵金

2025/5/15 10:46（5/15 11:01 更新）
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畢業季將屆，勞動力發展署中彰投分署15日公布，將推出智慧機械、物聯網等職前訓練課程，不只全額補助訓練費用，還提供最高9.6萬元學習獎勵金。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月15日
畢業季將屆，勞動力發展署中彰投分署15日公布，將推出智慧機械、物聯網等職前訓練課程，不只全額補助訓練費用，還提供最高9.6萬元學習獎勵金。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）畢業季將屆，勞動力發展署中彰投分署今天公布，將推出智慧機械、物聯網等創新產業職前訓練課程，全額補助訓練費用外，還提供最高9.6萬學習獎勵金，報名到6月6日止。

勞動部勞動力發展署中彰投分署聚焦國家重點創新產業，推出一系列熱門且實用職前訓練課程，涵蓋智慧機械、物聯網、機電整合、自動化控制等領域。

中彰投分署說明，這項訓練課程不僅全額補助訓練費用，更提供最高新台幣9.6萬元學習獎勵金，讓青年安心學習、自信求職，今年更特別推出全新課程「工業4.0智慧產線整合班」，培育具備跨領域能力的智慧製造人才，即起開放報名到6月6日止。

中彰投分署表示，除了既有物聯網、機電整合等關鍵技術訓練課程，今年更首度推出「工業4.0智慧產線整合班」，專為想快速投入智慧製造領域的青年量身打造，課程內容涵蓋機器人應用、自動化產線、AGV無人搬運車操作、機聯網整合與資料庫戰情室應用等技術，訓後可順利接軌職場，提升薪資競爭力。

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中彰投分署以原本在餐飲業工作的小杰為例指出，小杰報名中彰投分署開辦的「機電整合班」，在專業訓練師引導下逐步累積技術實力，考取工業配線丙級、機電整合乙級及丙級共3張證照；結訓後，順利進入科技公司擔任電控工程師，從餐飲業成功轉戰科技業，實現跨域轉職夢想。

為培育15到29歲失業青年，成為國家重點創新產業及跨領域人才，中彰投分署指出，凡是參加勞動部公告政策性產業課程，不僅學費全額補助，還可每月領取8000元學習獎勵金，最高累計可達9萬6000元，雙重支持力挺學習，讓青年在培訓期間無後顧之憂。（編輯：陳仁華）1140515

#勞動部勞動力發展署中彰投分署
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