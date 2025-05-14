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第一次和戴立忍對戲 程雅晨：他給了我方向

2025/5/14 19:11（5/14 19:46 更新）
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演員蘇達（左）、程雅晨（右）14日到高雄宣傳大愛劇「院長爸爸」，分享拍攝點滴。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月14日
演員蘇達（左）、程雅晨（右）14日到高雄宣傳大愛劇「院長爸爸」，分享拍攝點滴。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月14日
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（中央社記者洪素津台北14日電）演員蘇達、程雅晨今天到高雄宣傳大愛劇「院長爸爸」，蘇達分享這是他第一次演要到手術檯，「拿起手術刀是真的會發抖」；程雅晨分享和戴立忍對戲，很像在現實「他給了我一個方向。」

蘇達演了不只一次醫師的角色，他透過新聞稿分享以前都是坐在診間開藥，這次是第一次演要到手術檯，「拿起手術刀是真的會發抖」，光是一場手術房裡的戲拍了4個小時，角色原型人物黃國烽醫師也真的陪了4小時，連手術刀切下去的力道都會貼心叮嚀。

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黃國烽醫師也分享，每天睜開就是有苦難人來找醫生，「但是人功德再好、福報再高、捐款再多，做再多善事都活不過200歲，所以要好好珍惜當下，現在快樂就健康，如果不快樂，藥吃再多都沒有用」，這也是蘇達演完之後最深刻的感受。

程雅晨飾演第1年的住院醫生，如台劇版的「機智住院醫生生活」，她分享，戲中有一場戲是心情很受挫時遇到戴立忍飾演的院長，「那段話很像在真實生活中，戴立忍是很資深的前輩，而我遇見了他，在人生的岔路中，我不知道這是不是我未來可以做的，或是我的能力適不適合這裡，遇見了他，他給了我一個方向。」（編輯：陳政偉）1140514

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