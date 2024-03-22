台積電先進封裝廠 嘉義區高中紛開設半導體課程

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（中央社記者蔡智明、姜宜菁嘉義縣22日電）台積電18日宣布在嘉義設廠，永慶高中、竹崎高中等4所公立高中已先一步開設半導體課程或實驗班，嘉義科園區實驗中學也要開發半導體新興科技、AI大數據分析等特色課程。

台積電18日確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義地區4所公高中似乎未卜先知，早已開設半導體相關課程或實驗班，因應半導體產業人才需求。

竹崎高中校長蘇淵源今天接受中央社記者訪問表示，112學年度就與高雄三民高中合作的半導體概論跨校遠距課程外，113學年度與陽明交通大學合作開設半導體原理與製造概論課程，提供同學選修。

永慶高中校長郭春松說，在110學年度即設立AI科技特色班，並以AI+IoT（人工智慧+物聯網）為發展主軸，邀請大學相關科系教授現場指導，透過程式設計導論、程式設計應用、人工智慧概論、人工智慧專題，以及機器人專題和科技應用專題，豐富學生專業能力。

嘉科實中今年開始招生，校長林怡慧表示，學校未來將結合頂尖大學、嘉科學園區產業、故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析等特色課程。

林怡慧說，未來規劃與台積電等相關企業、大學合作，連結半導體產業知識融入到多元選修、彈性學習課程，加上實作及參訪見習，鼓勵學生自主學習，發展多元特色課程。

嘉義高中則指出，113學年度申請設立半導體實驗班，國教署日前核准開辦，校方預訂招生34名學生，透過高中、大學、產業攜手合作，學用合一培養科技人才。

嘉義女中說，與台積電合作超過3年，內容包括台積電女科學家科普之旅活動計畫、台積電與台中科博館女科學家科普之旅、職涯講座。安排高二數理資優班學生18節半導體課程，從淺談半導體產業到實際操作，透過實體和線上課程做中學，強化科學素養。

嘉義縣府指出，開設半導體課程或實驗班，已成為嘉義地區高中的特色。（編輯：黃世雅）1130322