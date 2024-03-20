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嘉科實中8月成立 國中部報名踴躍4/16直播抽籤

2024/3/20 15:09
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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉義科學園區實驗中學預計8月1日成立，國小、國中新生報名日前截止，國中部報名踴躍，將於4月16日線上直播抽籤。第1期校舍將於民國115年8月啟用。

嘉科實中總務主任潘宜均今天告訴中央社記者表示，高中部今年首屆加入嘉義區高中職免試入學，總共招收3班、90名學生。國小部、國中部新生報名已於2月底截止，國小部報名人數62人，預計招收3班、75人。國中部有124人報名，報名熱烈，因國一新生只招收3班、84人，將於4月16日公開辦理線上直播抽籤。

潘宜均指出，嘉科實中今年8月1日成立，但第1期校舍將於115年8月才能啟用，國中及國小部分校舍先借用長庚科大嘉義分部，高中部則借用嘉義大學新民校區。

嘉科實中校長林怡慧表示，高中部課程設計結合班班雙語課程、個別化資優輔導方案，未來將結合頂尖大學、嘉義科學園區產業、故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析等特色課程。

林怡慧指出，未來也規劃與台積電等相關企業、大學合作，連結半導體產業知識融入到多元選修、彈性學習課程，加上實作及參訪見習，發展多元特色課程。

林怡慧說，新聘師資均透過公開甄選，吸引教學卓越熱忱教師投入，目前第1次教師甄試招考國中部國文、英語、數學、資訊等4名教師，吸引全台350多名優秀教師報名參與，競爭激烈。

國立嘉科實中指出，校區位於嘉義科學園區內，校地8公頃，在嘉義高鐵站旁，緊鄰故宮南院，是繼竹科、中科、南科後，國科會所成立的科學園區實驗中學。（編輯：郭諭儒）1130320

#林怡慧
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