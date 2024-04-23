訪左中半導體課程 陳其邁：課程將推到20所高中職

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市長陳其邁今天到左營高中視察半導體與資訊相關課程，他說，目前高市有6所高中職推動半導體、AI等課程，接下來要把課程推到20所高中職，讓高中生可提早學習，也為產業挖掘人才。

陳其邁上午偕同教育局長謝文斌、準內政部長劉世芳、立委李柏毅等人至左中視察「半導體先修課程」、「AI2程式設計」、「生醫感測之運用」等相關課程，簡報後陳其邁也走訪課堂與學生互動，體驗半導體與數位AI課程於高中課程中的延伸與自學。

陳其邁在媒體聯訪說，左營高中跟楠梓高中是離台積電距離最近的2所學校，相信未來台積電在高雄兩奈米製程工廠成立後，員工陸續進駐，加計供應鏈，約會增加到1萬5000到2萬人左右供應鏈廠商的人員進駐，希望高中生能先了解產業。

高雄市目前在左營高中、中山高中、楠梓高中、新莊高中、中山附中，以及三民家商等6校設有半導體、人工智慧等相關科技課程。

陳其邁致詞說，3年前劉世芳擔任立委時推動半導體相關課程進入高中職，台積電落腳高中帶來的不只是台積電科技人員，包括中下游廠商也都會相繼設廠，「但也不是每個人都一定要上半導體課程，如果沒興趣就不用勉強；帶有興趣的人可以提早挖掘自己的能力」。

左營高中於2021年起配合教育部推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，從110學年度開始，由高雄市教育局指導，國立高雄大學、中山大學等大學端的師資協助；台灣加工出口區電機電子工業同業公會等單位的支持，開展「半導體數位產業先修學程」。

左營高中校長吳立森表示，因應高雄目前半導體相關產業與國家未來雙語教學趨勢，左營高中積極於校內由物理，化學與數學科等教師組成團隊，結合國教署「半導體課程計畫」，開發適合高中生修習之半導體課程，並籌備113學年度成立「半導體特色課程專班」。課程為學校與產業的緊密合作，不僅為學生提供寶貴的學習機會，也有助於區域產業的發展。

具有半導體產業背景，長期協助半導體課程的左中物理老師許時嘉表示，半導體專班從高中一年級起循序漸進介紹並培訓半導體與數位等相關知識，結合鄰近大學與半導體產業資源，針對教師增能和課程合作。

教育局表示，將繼續推動產官學合作，為高雄的學子提供更多競爭力的學習機會，並期許藉此留住高雄的優秀人才，共同為家鄉發展貢獻力量。（編輯：黃世雅）1130423