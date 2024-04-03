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視察花蓮震災 賴副總統指示協助地方重建

2024/4/3 16:06（4/3 16:59 更新）
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花蓮強震導致天王星大樓傾斜，副總統賴清德（前左4）3日前往視察災情，並做出3點指示，要以救人優先、民生需求盡速恢復及全力協助地方災後重建。中央社記者盧太城攝 113年4月3日
花蓮強震導致天王星大樓傾斜，副總統賴清德（前左4）3日前往視察災情，並做出3點指示，要以救人優先、民生需求盡速恢復及全力協助地方災後重建。中央社記者盧太城攝 113年4月3日
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（中央社記者盧太城、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮強震造成屋損及多人傷亡，副總統賴清德今天前往視察並做出3點指示，要以救人優先、民生需求盡速恢復及全力協助地方災後重建。

賴副總統今天下午3時抵達花蓮視察，並在天王星大樓前接受媒體聯訪表示，花蓮上午發生芮氏規模7.2地震，造成多人死傷及民眾受困，中央政府在第一時間開設災害應變中心，總統蔡英文及行政院長陳建仁坐鎮指揮，自己則是到現場協助救援工作。

賴副總統強調，目前最重要是救人優先，要盤查還有多少人受困，迅速救援，也要給予受傷民眾很好的醫療照顧，快點恢復健康；民生需求盡速恢復，如交通及水電，明天早上台鐵東部幹線可以恢復單線雙向通車、明天晚上則可雙線雙向通車，水電部分也會盡速搶救，盡速恢復正常生活。

賴副總統指出，中央政府會協助地方政府進行災後重建工作，包含會有租金補貼、耐震補強利息補貼等，協助走過地震難關。（編輯：謝雅竹）1130403

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