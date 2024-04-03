總統：中央地方合作降低強震衝擊 民眾謹慎查證資訊

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（中央社記者吳昇鴻新北3日電）花蓮今天發生規模7.2強震，全台有感。總統蔡英文上午赴中央災害應變中心視察，蔡總統表示，中央地方相互合作、降低衝擊，民眾對於任何地震消息須謹慎查證，在餘震頻繁發生時更要確保資訊正確性，政府將提供民眾必要協助，「嚴陣以待、一起努力」。

中央氣象署地震測報資訊顯示，台灣地區今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；接下來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0餘震。今晨這起地震也是自921大地震以來的最大地震規模。

總統蔡英文上午10時抵達中央災害應變中心視察並聽取氣象署、消防署等單位工作簡報，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦等人陪同。

蔡總統聽取簡報過程中發生規模較小的餘震，但不影響會議進行。蔡總統聽取簡報後表示，早上強震過後已發生多起餘震，造成災情，請各單位持續密切掌握各地狀況，隨時啟動應變作為，國軍也會提供必要支援。

蔡總統指出，中央地方相互合作、降低衝擊，提醒民眾持續留意最新資訊，對於任何地震相關消息必須謹慎查證，在餘震頻繁發生時，更要確保資訊正確性，政府將「嚴陣以待、一起努力」，提供民眾必要協助，讓民眾安心、安全。（編輯：郭無患）1130403