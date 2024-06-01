陽明交大、清大進駐左營 政院核定1.8億經費
2024/6/1 14:51
（中央社記者林巧璉高雄1日電）擴大半導體高階人才培育量能，高市府爭取清大與陽明交大於左營設分校，行政院已核定相關經費1.8億元。高市府今天感謝行政院長卓榮泰力挺完成半導體「S廊帶」政策關鍵拼圖。
高雄市政府發言人周璟瑜今天表示，感謝卓榮泰、教育部長鄭英耀，以及立委李柏毅力挺高雄建設，完成半導體「S廊帶」政策關鍵拼圖。
周璟瑜說，高市府辦理「國家重點領域校際研教園區」113年所需工程經費，在李柏毅協助下，教育部已向行政院申請動支第二預備金，並獲得行政院同意動支新台幣1億8480萬元，市府已收到函文，將儘速展開後續作業。
周璟瑜進一步表示，隨台積電、艾司摩爾、鴻海等大廠落腳高雄、擴大投資，包括信驊科技、Skymizer等上游端的IC設計產業也陸續進駐高雄，創造優質就業機會，帶動相關人才需求。為擴大高階科技人才培育量能，市府已爭取清大、陽明交大設立高雄校區，並於教育部審議中。
周璟瑜表示，高市府感謝左營里長、商圈、居民共同支持頂大進駐高雄，擴大高階人才培育基地，為地方帶來新的發展契機與活力，繁榮商圈，讓優秀高雄學子就近深造、在地就業，並強化高雄半導體產業競爭力，成為南台灣最先進高科技聚落。（編輯：孫承武）1130601
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