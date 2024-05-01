高市啟動生態廊帶系統縫合 串聯半屏山南側與蓮池潭

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高市府都發局今天表示，市府將啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規劃，串聯半屏山南側與高鐵左營站、洲仔濕地、蓮池潭風景區人行步道及修復道路空間等，健全北高雄山河生態廊帶系統。

都發局去年進行半屏山生態廊帶規劃，邀集民間環保綠色團體及專家學者參與願景工作坊討論；規劃成果發現，壽山、龜山、半屏山、岡山、月世界等都是高雄珊瑚礁岩地質生態系統重要一環，半屏山是連接此生態廊帶的重要角色。

此外，行政院南部半導體S廊帶計畫、中油高煉廠轉型為台積電高科技園區、左營高鐵科技之心公辦都更等重大計畫，均可能成為半屏山周邊地區再發展契機，因此生態系統縫補、修復、復育及活化更顯重要。

都發局今天發布新聞稿指出，今年高鐵左營科技之心公辦都更招商成功後，提案團隊也呼應這項生態廊帶縫合修補願景，表達左營科技之心將打造立體綠化通廊，銜接高鐵站及科技之心大樓群。

另外，市府也希望進一步打造高鐵站聯繫半屏山、蓮池潭的友善通道，一路串聯至洲仔濕地、原生植物園、舊左營國中、龜山，打造城市生態綠廊系統。

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建築師盧友義指出，過去外界對於半屏山環境定位在自然人文、歷史、交通、觀光、經濟等面向，因此半屏山周邊地區再發展及基盤縫合規劃，必須兼顧生產、生活及生態，採取相關行動策略進行縫合、修補、復育及活化。

參與廊帶規劃的專家學者認為，應以國土計畫及高雄未來整體發展眼光思考，半屏山不應單獨限縮作自然公園，可採跳島式發展，將文化、生態、自然結合起來，才能兼顧高雄市民及左營區居民最大公共利益，發揮半屏山最大效益。（編輯：陳仁華）1130501