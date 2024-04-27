清大、交大擬落腳蓮池潭 左營區里長全力支持

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）清華大學、陽明交通大學擬在蓮池潭畔舊左營國中及蓮池會館設立高雄分部，開辦半導體及AI相關碩博士班，最快114學年招生。左營區里長昨晚開會決議全力支持2校設校規劃。

左營區39名里長成立的里政促進會，昨晚召開第2屆第2次會員大會，有33名里長出席，會中討論到清大有意將高雄分部設在舊左營國中，里長紛紛發言支持。

里長聯誼會主席黃慶德說，舊左營國中基地完整，距離高鐵站僅1公里，清大教授和外國學者，可透過高鐵往返新竹、高雄，非常便利，蓮池潭鄰近楠梓台積電園區，有利產業發展，年輕人也可就近念清交，不用辛苦北漂。

舊左營國中位於埤東里，埤東里長鄒秀華說，她支持清大設在舊左中校地，這塊地本來就是學校，從以前的國中變成國立大學，環境一定更好。據她了解，清大會保留老樹和綠地，也會像新竹的清大一樣，開放校園讓居民散步運動，還可使用校內設施。

鄒秀華說，自己兒子也曾北漂到台科大念碩士，後來回高雄任職半導體大廠日月光。如果清大、交大儘速落腳左營，很多高雄孩子可以回高雄念碩博士，蓮池潭周邊將變得更年輕有活力。

海勝里長梁西榮說，舊左中基地面積約5.9公頃，原本是從學校用地改編訂觀光特定區，但因蓮池潭不適合蓋超高樓層飯店，很難吸引民間意願，現在從原本的國中變成清大，維持原本40%的建蔽率，低度開發，這確保校園公園化的環境，兼顧地方需求和環境永續。

另外，陽明交大屬意蓮潭會館，面積約2公頃，現況為會議中心、飯店，交大認為，改裝成AI及半導體學院及產學合作中心，十分合用，最快可於114學年度招生。

當地菜公里長王振華說，清交與台積電將促成左營邁向科技大學城發展，竹科也因為有清交才發展出世界一流的科技成就。

里長主席黃慶德說，或許里長有不同黨派，但清交設校是不分藍綠，全體里長都支持。清大、交大在新竹都是開放式校園，就像是有圖書館的大公園，學生也可帶動當地的消費，居民更能享受公共設施、休憩空間。（編輯：郭諭儒）1130427