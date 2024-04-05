開箱六星級庫房 檔案局高規格典藏國家記憶[影]

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）在恆溫恆濕空調下、有著24小時門禁管制，粗估一層樓可承重200萬公斤，相當於可負擔13架波音747客機（空機），高度耐重又戒備森嚴的寶庫，座落於新北市新莊的聯合辦公大樓7、8樓。這座寶庫隸屬於國家檔案局，典藏著珍貴歷史記憶的國家檔案，總長度超過29公里，相當於58座101大樓。

國發會國家檔案局局長林秋燕笑說，每次有人以「倉庫」形容典藏檔案的場所，她都要馬上糾正「不是不是，絕對不是倉庫！」國家檔案典藏場所是依照國際標準，用國家級角度、六星級的庫房環境，保護國家資產。

按下樓層按鍵，電梯打開後，映入眼簾的是厚重的大門，上頭以藍底白字寫著醒目的「國家檔案庫房」，空氣中的溫度明顯低了幾度，因為歷史悠久的紙質檔案相當嬌貴，存放場所都有對應的溫度調控，不能讓它們感到濕熱難耐。

聽聞國家檔案局，多數民眾很難想像這是個什麼樣的單位，典藏的檔案又有什麼重要性，必須以「國家規格」來處置。

林秋燕說明，檔案局的檔案多數來自政府機關，從總統府、五院、部會，到地方機關、基層機關都有，也會向民間徵集，包含在國外但與台灣相關的檔案。

國家檔案可分為25大類，含府院政策、司法及法務、財政金融、內政等25個類別，其中以財政金融類占比最高，其次是國防及退伍軍人事務、第三是交通及公共工程。

檔案可區分為機關檔案與國家檔案，機關檔案由各政府機關自行管理，國家檔案是指具永久保存價值，會移歸國發會檔案局永續典藏的檔案，主要來源是經由機關檔案審選移轉而來。

能夠被列為「國家檔案」的關鍵，是它們具有見證政府施政歷程及社會文化的變遷性質，內容相當貼近生活，不會因為「國家級」而高高在上。

檔案局長林秋燕接受中央社專訪指出，政治檔案占國家檔案約1成，但使用率達7成，顯示台灣民眾對政治檔案的研究興趣與關注度高，政治檔案也是檔案局最優先整理標的。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

舉例來說，早期台灣農業社會時期，政府為了協助兒童托育問題，曾在農忙時節開辦「農忙托兒所」，讓父母親可以安心下田，兒童可以開心上學。檔案局典藏檔案就包含當時的農忙托兒所計畫草案文書，甚至還有課程表。

檔案局也有國宴制度擬訂的相關文件，甚至存有1960年時任美國總統艾森豪的訪台紀錄及照片，當艾森豪抵台後，從松山機場搭車至圓山大飯店，當時50萬民眾夾道歡迎的盛況，以及總統府前廣場發表演講的珍貴影像，都被安穩地存放在檔案局裡。

國發會檔案局典藏的檔案長度已經超過29公里，其中97%屬於紙質類，非紙質類則有廢棄印信、印鑑，電子檔案、錄影帶、卡帶、黑白影片等。

林秋燕說明，存放紙質類檔案的空間須維持在22度左右，電子媒體及錄影音帶適合16到18度，影片、底片則要零下負4度的低溫；檔案存放需要穩定的環境，因此庫房設計時，會考量檔案特性給予適合的溫濕度，希望永久保存的過程中，降低檔案脆化、損壞風險。

國家檔案局長林秋燕指出，國家檔案館設立代表國家對於知識資產的重視，已經前進到新里程碑，期待這些檔案能夠更廣為人知，成為民眾認識台灣底蘊的最佳途徑。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

走進存放紙質類檔案的庫房，數十列的移動式書櫃映入眼簾，架上擺滿依機關分類、規格一致的檔案文件，細看卷宗名稱，正是外界關注度最高的政治類228檔案。

光是來源機關為內政部警政署的228檔案，數量就相當龐大，「行政院通緝逃犯」、「澎湖縣警察逃亡」、「陽明山警所通緝逃犯」、「高雄市人犯逃亡通緝」等卷宗名稱，光看就覺怵目驚心，而檔案夾中的點點滴滴，更是一頁頁歷史的沈重印記。

「檔案局每年會統計民眾應用、檢調情形，政治類一直是常勝軍」，林秋燕說明，政治檔案占國家檔案約1成，但使用率達7成，顯示國人對政治檔案的研究興趣與關注程度較高，因此政治檔案也是檔案局最優先整理標的。

林秋燕也說，「政治檔案條例」於2023年12月27日經總統公布修正，今年2月28日施行，由於刪除永久保密規定，原先被列為永久保密的4000多件政治檔案，必須檢討是否可解密，除非有涉陸情報人員身分、國際或大陸地區情報工作部署解密有嚴重危害的3種例外情形之一，才能檢討延長。

政治檔案條例修正新制今年2月28日上路後，各機關應在6個月內完成解降密檢討，逾期視為解密。林秋燕表示，已經要求各機關最晚8月底前要函覆檔案局降解密結果，再經檔案局內部整理後，預估第4季就會有一波機密檔案解禁，外界可以應用研究。

至於非政治檔案，林秋燕分享近幾年最受關注的台北地院日治時期裁判原本，橫跨1895年至1911年，可反映傳統律法介接到日治時期現代化法律的面貌，是研究早期法律制度、法院史的重要素材，因此檔案局將此重要檔案送文化部申請國家重要古物。

台北地院日治時期裁判原本的書頁已經泛黃斑駁，但修復過後，上頭的字跡仍清晰可讀。檔案局人員展示其中一頁，上面的人名竟是台灣家喻戶曉的民間傳奇人物廖添丁，透過這份檔案，讓有著濃厚傳奇色彩的真實人物，又多了幾分重量。

檔案局展示著台北地院日治時期裁判檔案，原本的書頁已經泛黃斑駁，但修復過後，上頭的字跡仍清晰可讀。檔案局人員展示其中一頁，上面的人名為台灣家喻戶曉的民間傳奇人物廖添丁。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

檔案局典藏的國家檔案，最早的是1743年、乾隆皇帝期間的地契，經歷逾280年的時光，如今安穩躺在檔案局的庫房裡，供有需求的學者專家或是民眾查閱。

容納眾多歷史悠久國家檔案的新莊檔案局庫房，如今典藏檔案長度超過29公里，幾近飽和。也因此，行政院已核定計畫，於林口興建國內首座國家檔案館，典藏量能放大至100公里，可滿足大約20年的國家檔案入藏空間需求，預計2025年底啟用營運。

這些珍貴的國家檔案，不僅是歷史歲月的痕跡，更是國家級瑰寶，林秋燕感性地說，國家檔案館的設立，代表國家對於知識資產的重視，已經前進到新的里程碑，期待這些檔案能夠更廣為人知，成為國人認識台灣底蘊的最佳途徑。（編輯：潘羿菁）1130405