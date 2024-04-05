檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）斑駁破損的紙張攤平在桌面，掉落的紙屑使得上頭字跡缺損難以辨認，檔案修復師靜靜凝視，試圖拼湊這份乘載著歷史記憶的檔案，曾經歷什麼樣的過往，又要如何讓它重現於世人眼前。

「檔案不像病人會說話，我們要透過眼睛、透過線索，去發現他經歷了什麼」，有著12年檔案修復經驗的國發會檔案管理局檔案典藏組助理研究員、檔案修復師陳郁琳形容，這份工作好比醫生與病人，只是病人沒辦法開口，醫生必須仔細觀察，也許這份檔案過去放在很潮濕的地方，有白蟻、有蠹蟲，確認病因與病灶之後，才能擬定後續的「療程」。

陳郁琳經手的政治檔案中，包含自白書、監獄裡寫的遺書，「這些文字非常有重量、非常沉重」，想到當事人寫下這些字跡的苦澀心情，修復師更加謹慎肅穆，希望這份濃烈的情緒能夠透過檔案保存下來。

老檔案走過顛沛流離 冷凍除蟲後開啟第二人生

國發會檔案局典藏檔案總長度超過29公里，相當於58座101大樓疊起來的高度，其中紙質類檔案占比超過97%，若因環境或保存不當，紙張發生脆化、泡水、潮濕、蟲蛀等情況，就會送到修復師手上「搶救」，經由專業技法，讓紙質檔案恢復到能夠翻閱的程度。

檔案局局長林秋燕說明，過去機關缺乏檔案保存的觀念，檔案雖然存在，但往往徵集至檔案局時已經渾身是傷，部分經歷漏水、淹水變成檔案磚，紙張全部黏在一起，翻都沒辦法翻。

檔案局先前曾找到一批被關在台北市石牌倉庫、度過漫長時光的台鐵檔案，夾雜著蚊蟲、老鼠的乾癟屍體。林秋燕直言，當時光是除塵，就耗費一個團隊、約40人的能量，花了半年時間只做這件事，「除塵就除了10幾公斤！」

陳年檔案走過顛沛流離的歲月，送至檔案局之後，會先進行點交、整理，並經過2輪冷凍至零下25度的除蟲作業，而後有損壞情形的檔案，會送到修復室，依據檔案受損程度、材質，進行細緻的修護處理。

林秋燕說，每名修復師1個月的修復量大約1000頁，換算之下，1天修復檔案頁數約50頁，「我們希望做好、不是做快」。

檔案修復的過程中，細心、耐心不可或缺，而且使用的材料非常講究。陳郁琳解釋，考量到50年、100年後，後人可能需要再次修復檔案，因此修復時非常注重「可逆性」，使用的技法與材料、漿糊，都要留意不能破壞紙質，修復師不用外面現成的漿糊，而是以澄粉跟水自行調製而成。

陳郁琳說，修復師會先想好一週工作計畫，週一一早，依照當週工作量煮需要的漿糊，如果要修復大圖、就需要煮較濃的漿糊，「漿糊1鍋要煮1小時，非常耗時間，而且手不能停、要一直攪，避免結塊」，每個細節親力親為，為的就是確保脆弱檔案得到最好的照顧，

此外，檔案修復不同於藝術品修復，注重的是復原檔案的文字、資訊，讓檔案能夠再次閱讀，不會做補筆、全色等行為。

修復檔案不能用外面現成漿糊，必須以澄粉跟水自行調製而成。修復師說，「漿糊1鍋要煮1小時，非常耗時間，而且手不能停、要一直攪，避免結塊」，每個細節必須親力親為。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

你經歷了什麼？修復師溫柔為老檔案療傷賦予新生

「拿到檔案的第一件事情，就是與檔案對話」，陳郁琳說，修復工作開始前，她會先與檔案對視一陣子，想著「你經歷了什麼？我要怎麼處理你呢？」

將檔案輕柔放置於桌上，修復師仔細研究檔案的材質、紋理、破損情況，為受傷的它量身打造療程，小心翼翼地清除釘書針，不能讓脆弱的紙遭受多餘傷害，同時固色、避免檔案上面的筆跡暈開而模糊不清。

檔案整平之後，修復師會進行托紙，意即將老舊紙張後方托上一張底紙、增加強度，以便後續翻閱、掃描等行為。

「把紙托上去也沒這麼簡單」，陳郁琳解釋，紙張本身很脆、很薄，有些經過蟲蛀，或是有很多陳年摺痕，修復師用鑷子、刷子，一處處仔細攤平，才能進行托紙。

檔案修復師必須非常細心且具備耐心，修復檔案時不能造成二次傷害。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

檔案托紙後，接著上牆，經過至少1天的時間晾乾，下牆裁切、裝訂後，才會是修復好的檔案。

陳郁琳補充，檔案修復這件事情沒有SOP，漿糊要多濃、上牆幾個小時可以拿下來，都沒有標準答案，端看師傅經驗以及對當下環境、溫濕度的掌握來調整作法。

然而，紙質類檔案本身就脆弱，若未能妥善保存，難免遇到無能為力、難以修復的情況。

「常常會有人問我們錯了怎麼辦？不行，這是不能出錯的事！」，陳郁琳說，修復前要有充足的準備與計畫，像是醫生治療病人，也不容失誤。

當然過程中，多少會遇到沒有把握的事情，陳郁琳分享，修復師有個不成文規矩，「沒有把握就不要嘗試、沒自信成功就不要做」，因為檔案修復不能出錯，如果沒有把握，就留給別人做，或是未來有更好技術時再處理，不能造成二次傷害。

「修復過後，它（檔案）會告訴我，它在什麼時間點、乘載什麼資訊，在現在的社會環境又能發揮什麼樣的價值」，陳郁琳表示，賦予破碎檔案新生，以歷史瑰寶之姿重現於世人眼前，當中的成就感難以言喻，這也是許多修復師熱愛工作的原因。

這份特殊工作意外也帶來些許「後遺症」，陳郁琳笑著說，到故宮看谿山行旅圖時，不會欣賞構圖布局，反而心思在其他地方，如邊角黑掉了、沒有處理好；或是看紙脆成這樣，心裡會想「到底怎麼修的，居然還能掛起來」，久而久之，變成「看東西都會先挑出毛病，忘了欣賞文字價值或是藝術之美」職業病。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130405

國發會檔案管理局檔案典藏組助理研究員、檔案修復師陳郁琳接受中央社專訪時說，「檔案不像病人會說話，我們要透過眼睛、透過線索，去發現他經歷了什麼」。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日

檔案局展示著台北地院日治時期裁判檔案，原本的書頁已經泛黃斑駁，但修復過後，上頭的字跡仍清晰可讀。檔案局人員展示其中一頁，上面的人名為台灣家喻戶曉的民間傳奇人物廖添丁。中央社記者王騰毅攝 113年4月5日