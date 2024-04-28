花蓮震災衛福部專戶募14億元 捐款5月3日截止

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（中央社記者葉素萍台北28日電）賑災基金會今天說，專案募款帳戶至4月28日上午8時募得約新台幣14億元，總捐贈筆數17.9萬筆；募款5月3日晚間11時59分截止，挖貝、LINE Pay因金流作業提前關閉。

賑災基金會發布新聞稿表示，4日起辦理0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部核發勸募許可，專案勸募期間為期1個月，至5月3日止。

基金會表示，線上捐款部分，因配合金流作業將提前關閉，挖貝平台將於4月30日晚間11時59分截止捐款、LINE Pay則於5月2日晚間11時59分截止捐款。銀行臨櫃匯款、ATM轉帳、外匯匯入等銀行作業及四大超商則將於5月3日晚間11時59分截止，期滿不再收受捐款。請欲捐款民眾特別注意各平台截止時間。

基金會說，所募得善款將全數用於災區及災民，以災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大用途，昨日也已公布於官方網站，募款截止後，將於網站公布公開徵信內容，包括捐贈日期、捐贈者、捐款金額、捐贈用途，並報衛福部備查。

基金會統計，截至4月28日上午8時，收到愛心款項合計約14億元，總捐贈筆數為17.9萬筆。分項包括，台灣土地銀行帳戶11億9834萬元，挖貝集資平台專案5889萬元，LINE Pay愛心捐款1億2016萬元、四大超商2961萬元。（編輯：蘇志宗）1130428