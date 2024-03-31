戴資穎出席活動秀高人氣 盼能健康參加奧運

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（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣羽球天后戴資穎結束全英羽球公開賽後就返國休息，今天出席贊助商活動是她在奧運前最後一次公開亮相，接下來將專心備戰奧運。戴資穎透露，希望能帶著健康的身體去巴黎。

羽球女單世界排名第3的戴資穎今天出席贊助商所舉辦的「娘家挺小戴、全民奧援巴黎見」活動，她透露，自己每天早上都會喝一杯熬雞精，出國比賽也會帶著，但她笑說，「雖然這些補充品對身體都很有幫助，但場上還是要靠自己。」

距離巴黎奧運開幕剩下不到4個月，戴資穎也努力和傷病共存，「從全英結束回來後，就在膝蓋打了 PRP（platelet-rich plasma、高濃度血小板血漿），休息了1個星期沒練球，現在確實有好轉，但也還沒到百分之百恢復，就是試著在不讓傷勢惡化的前提下練習。」

東京奧運戴資穎替台灣帶回一面女單銀牌，轉眼3年過去，又將續戰巴黎奧運，戴資穎表示，其實沒有感覺很快，因為比賽有夠多，「我想每個運動員參加奧運的目標都是一樣，應該沒有人想要輸，所以我也會努力拚出更好的成績。」

戴資穎接下來的比賽，就是4月9日在中國寧波登場的亞洲羽球錦標賽，這是奧運積分計算週期內的最後1場賽事，儘管是洲際賽事，但世界排名積分比照超級1000等級的賽事，冠軍可獲得12000分的積分，亞洲各好手都摩拳擦掌。

戴資穎過往在2017、2018、2023年三度女單摘金，今年也將力拚衛冕。

據了解，為了兼顧傷勢和比賽，戴資穎到奧運前將盡量採取1個月1戰的節奏，4月初打完亞錦賽後，會再參加4月底的湯優盃。（編輯：李亨山）1130331