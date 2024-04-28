花蓮震災受關注 立委沈伯洋與花縣官員各有看法

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（中央社記者李先鳳、郭建伸花蓮縣28日電）花蓮地震釀災社會各界關注，花蓮縣研考處長吳昆儒今天指民進黨立委沈伯洋「企圖用口水淹沒已經是重災區的花蓮」；沈則回應「花蓮縣府應該先解釋跟傅崐萁關係」。

沈伯洋受訪表示，從未把提案被封殺這件事情連結到花蓮震災，吳昆儒說法「牛頭不對馬嘴」，反而他先前質疑國民黨立法院黨團總召傅崐萁的所作所為，但傅崐萁與花蓮縣政府都沒回應，如今花蓮縣府卻主動發聲，應該要先請花蓮縣府解釋跟傅崐萁的關係。

沈伯洋說，不會把跟中央政府協調的預算與作為拿出來宣揚，因為這是本來就該做的，吳昆儒這番聲明才是製造口水。

吳昆儒今天在縣府與媒體的公開群組指出，0403花蓮地震迄今，第一線同事幾乎沒有假日，災區辛苦只有生活、參與在當地的才能深刻知道。對於惡意扭曲與中傷者，「不要把個人的秀場建立在花蓮的災難之上，建立在花蓮鄉親傷口上」。

吳昆儒提及包括行政院長陳建仁赴花蓮視察提及救災3億元，但這筆錢要用在搶救、搶修道路、橋梁以及相關危及公共安全的工作上，以地震損害搶修是遠遠不夠。至於「行政院宣布200多億元援助」實際方案為何？他說，不知公文何時能到，地方機關也沒有方案可以執行，無從把相關救助真正送到災民手中。

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吳昆儒感謝行政院副院長鄭文燦、工程會主委吳澤成對0403地震復建重視「實事求是想要解決問題幫助花蓮」。但「花蓮地震的受創，不應該是沈伯洋的政治舞台秀」、「不要用政治情緒勒索災區的傷痛」。

吳昆儒說，縣府公告各項賑災救助金發放措施協助受災家庭度過難關，更公布拆除、修繕各種補助方案，相關資訊可見新聞與縣府0403專區。立委應善盡監督中央職責，而非「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。他感謝一切對花蓮的善意與援助，對於惡意扭曲與中傷者，希望不是只是將花蓮災區當作秀場。（編輯：黃世雅）1130428