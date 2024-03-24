戈威士盼投球量往上拉 面對悍將洋投競爭有自信

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職富邦悍將洋投戈威士是去年獅隊洋投，剩下開季不到1個星期，他今天表示，目前狀況還不錯，但投球量要再往上拉，面對悍將有其他4名洋投競爭，他對自己有信心。

戈威士（Keyvius Nathaniel Sampson）去年在統一獅隊譯名為克維斯，今年在悍將重新出發，20日在官辦熱身賽出賽投2局，被敲1支安打無失分。談到目前調整狀況，戈威士表示，「目前為止都還不錯，投球量要再往上拉，會跟從教練團安排」，自己比較著重在局數，至少要拉到4局。

悍將今天在新莊棒球場與獅隊打官辦熱身賽，戈威士也遇到前隊友，他說：「其實感覺是好的，在統一有很多朋友，感情也很深，但因為今年富邦需要我，就選擇來富邦。」戈威士提到，去年球季結束後有好幾支中職球隊都有尋求他的意願，「但富邦是最積極的球隊。」

悍將開季準備了5名洋投，除了戈威士外，還有富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Apolinar Rodriguez Granagillo）、道鉑戈（Jake Taylor Dahlberg）及布藍登（Brennan Brandon Sean）。不過戈威士對自己有信心，「不會想說是競爭，有機會上投手丘就發揮，大家機會是一樣多的，看能不能把握機會。」

戈威士也認為，悍將是很有競爭力的隊伍，整個打線的長打、安打能力都很好，像是高國麟、范國宸、申皓瑋等人若像昨天比賽一樣發揮，打擊火力就會更強化。（編輯：張雅淨）1130324