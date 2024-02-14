富邦悍將第4名洋投確定 克維斯改名戈威士回鍋

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職富邦悍將隊今天公布簽下新球季第4名外籍戰力，網羅曾效力統一獅隊的投手戈威士（Keyvius Sampson，原譯名克維斯），預計15日抵達台灣。

中華職棒富邦悍將隊今天發布新聞稿表示，新球季第4名洋投人選為戈威士，33歲的戈威士是右投手，2009年在美國職棒選秀會被聖地牙哥教士以第4輪選進，2015年效力辛辛那提紅人隊期間首度升上大聯盟，合計有2年大聯盟資歷，總計出賽31場、投91.2局、戰績2勝。

戈威士2018年轉往亞洲發展，加入韓國職棒韓華鷹隊，全季出賽30場拿下13勝，並在161.2局的投球中飆出195次三振，拿下韓國職棒三振王，隔年再度回到美職體系發展。

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戈威士在2022年季中來到中華職棒、加入統一獅隊，2022、2023年球季合計32場出賽（29場先發），拿下11勝（10敗），三振功力依舊威猛，171局的投球飆出174次三振，2023年球季總計投110局、投出115次三振，在聯盟三振排行榜上排名第3，球季後在墨西哥太平洋聯盟持續出賽維持身手。

戈威士為悍將開季第4名外籍戰力；悍將新賽季的洋投富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）預定今晚抵達台灣，戈威士、布藍登（Brandon Brennan）則將於明日清晨抵台，投入球隊春訓為新球季做準備。（編輯：龍柏安）1130214