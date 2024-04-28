漢來海港巨蛋店疑生熟食混用污染 就醫累積達36人

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市衛生局昨天接獲醫院通報，有民眾在左營漢來海港巨蛋店用餐後腹瀉，疑有生熟食混用污染之虞。高雄市衛生局今天表示，截至今天上午9時，就醫累積人數36人，均已緩解返家休養。

衛生局今天發布訊息表示，經疫調出現症狀就醫民眾進食品項，採檢蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等進一步釐清風險。

經衛生局調查，截至今天上午9時，因腹痛、腹瀉等消化道症狀就醫累積人數36人，經臨床診斷處置後均已緩解返家休養。

不少民眾週末預定用餐，但接獲左營漢來海港巨蛋店訊息指出，因巨蛋店內部檢查發現食安疑慮，將自主停業，預約時段暫停營業。

衛生局昨天新聞稿指出，接獲醫院通報後立即派員現場稽查，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑的食材，包括蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等，及環境進行採檢檢體共20件。另外，針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。（編輯：黃世雅）1130428