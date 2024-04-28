廣州強龍捲風致5死33傷 分析：大氣結構極不穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國廣東省廣州市白雲區27日下午出現龍捲風，造成5人死亡，33人受傷，番禺區、增城區則出現冰雹，其中增城朱村觀測到直徑大於5公分的大冰雹。廣東省氣象局初步分析，龍捲風和冰雹出現多達4個原因，主要是大氣結構極不穩定。

陸媒南方都市報報導，廣東省氣象局組織專家團隊赴現場災調，目前已初步勘查了約1.7公里的龍捲風影響路徑，最大影響寬度約280公尺，初步研判龍捲風強度為強龍捲等級，相當於國際藤田級數EF2級。

中國氣象部門介紹，龍捲風是很少見的局部性、小尺度、突發性的強烈對流天氣，是在極不穩定的天氣狀況下產生。

廣東省氣象局初步分析，此次出現強龍捲與冰雹有個原因。一是過去一段時間，來自南海西南暖濕氣流持續加強，向廣州市輸送了大量的水汽和能量，廣州長時間處在高溫高濕的大氣不穩定狀態中，近地面附近聚集了大量的不穩定能量。

二是27日上午近地層暖濕氣流繼續加大，多個觀測站錄到了異常高的絕對濕度，超過每立方公尺31公克；三是27日白天低空急流加強，加劇了「上冷下暖」的不穩定大氣結構，作為有利於龍捲風和冰雹產生條件的0至6公里風垂直切變超過了每秒25公尺。

四是地面中尺度輻合帶和高空波動過境作為觸發條件，觸發強烈的上升氣流，使得龍捲風的母體風暴強烈發展。

預計未來幾天廣州市強對流天氣頻發，類型包括局地冰雹和龍捲風、短時強降水、強烈雷電以及短時大風。（編輯：廖文綺/邱國強）1130428