男駕車疑恍神國1頭份路段追撞大貨車 女乘客重傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）35歲杜姓男子今天上午駕駛租賃轎車載23歲廖姓女子，行經國道1號南下頭份路段，疑似恍神追撞前方大貨車，2人均受傷送醫，其中女乘客一度命危。警方初步調查排除酒駕。

苗栗縣消防局指出，上午6時30分許接獲報案，國道1號南下頭份路段發生汽車及大貨車車禍，經派遣救援人車到場發現2名傷患，其中轎車男性駕駛意識清楚、多處擦挫傷，自行脫困，另有1名女子受困車內，搶救脫困時，女子已呈OHCA（到院前無呼吸心跳），均送往衛福部苗栗醫院救治。

女乘客到院經搶救後恢復生命徵象，但傷勢嚴重，右側血胸、右肋骨折、右肱骨骨折、肝臟撕裂傷、疑食道破裂，急救後轉往台中榮總進一步治療。

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國道公路警察局第2大隊調查，35歲杜姓男子駕駛租賃轎車，疑似一時恍神未注意車前狀況，撞擊行駛於輔助車道的營業大貨車左後車尾而肇事；現場事故租賃車輛車頭及右側車身幾乎全毀。

警方指出，杜男酒測值為0，全案後續依規定處理，並呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。（編輯：李錫璋）1130419