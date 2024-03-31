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苗栗女騎士與自小客貨車碰撞 送醫不治

2024/3/31 15:45（3/31 16:51 更新）
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苗栗縣頭份市日前發生自小客貨車與機車碰撞事故，胡姓女騎士倒地受傷，經送醫急救後不治，雙方酒測值均為0，胡女家屬表示，希望路過車輛能提供相關影像，以釐清車禍發生的真正原因。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月31日
苗栗縣頭份市日前發生自小客貨車與機車碰撞事故，胡姓女騎士倒地受傷，經送醫急救後不治，雙方酒測值均為0，胡女家屬表示，希望路過車輛能提供相關影像，以釐清車禍發生的真正原因。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月31日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣31日電）苗栗頭份29日下午發生自小客貨車與機車碰撞事故，造成胡姓女騎士倒地受傷，送醫不治，雙方酒測值均為0，警方初判疑胡女變換車道時與客貨車碰撞，事故原因及肇責待釐清。

苗栗縣警察局頭份分局今天發布新聞稿表示，29日下午3時許接獲報案，指頭份市隆恩路與中正一路82巷路口有交通事故，立刻派員前往處理。

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頭份警分局表示，經員警到場了解後，一輛自小客貨車行經隆恩路由頭份往三灣方向，在同向騎機車的胡姓女子疑由外側車道跨越雙白實線行駛到內側車道，雙方發生碰撞，胡女倒地受傷，經送醫急救後不治，雙方酒測值均為0。

胡姓女子的家人接受媒體聯合電訪時說，胡女平常有做資源回收，當天下午回家途中發生車禍，不幸往生，由於路口監視器的角度沒有拍到撞擊瞬間，希望有路過的車輛能提供相關影像，以釐清車禍發生的真正原因。（編輯：李錫璋）1130331

#頭份市
#苗栗縣
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