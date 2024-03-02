國道1號嘉義段半聯結車失控衝邊坡 2人重傷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）國道1號北上嘉義路段今天發生營業半聯結車疑失控撞擊外側護欄衝下邊坡，車上2名男子受困，消防人員救出時，均意識不清，林姓駕駛腹部有大量出血，送醫急救；原因待調查。

嘉義縣消防局於傍晚5時41分獲報，指國道1號北上265.6公里處（嘉義路段）發生事故，立即派遣人車前往，抵達回報1輛半聯結車翻覆邊坡，車上駕駛林姓男子及1名男乘客均受困車內，與嘉義市消防人員利用破壞器材協助2人脫困。

消防局指出，林姓駕駛意識不清，腹部有大量出血；乘客頭部外傷，意識模糊，現場給予急救處置後，由嘉義縣市救護車送醫急救。

國道警察局第四大隊發布訊息指出，55歲的林男駕駛營業半聯結車行經事故路段時，疑因不明原因失控撞擊外側護欄衝下邊坡而肇事，並造成車上2人受重傷送醫。

國道警察局第四大隊呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如有精神不濟狀況，應至服務區或離開高速公路休息，維護自身及他人行車安全。（編輯：謝雅竹）1130302