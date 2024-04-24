中國官方：長江流域洞庭湖鄱陽湖太湖夏季恐現洪水

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（中央社台北24日電）中國廣東近來豪雨爆發洪災後，官方繼預測今年汛期長江中下游及鄱陽湖、洞庭湖可能出現「澇重於旱」及較大洪水後，中國水利部太湖流域管理局今天預測，今年夏季太湖流域可能出現較重的汛情。

另外，針對中國南方等地嚴重暴雨洪澇災害，中國國家防災減災救災委員會今天啟動國家4級救災應急響應，由中國財政部、應急管理部緊急預撥人民幣1.1億元（約新台幣4.9億元）中央自然災害救災資金，供江西、廣東、廣西3省區的防汛救災工作。

央視報導，太湖流域管理局表示，太湖流域東南部各河川大部分流域降雨較常年偏多2至5成。據預測，今年汛期太湖流域降水呈現「北多南少」特徵，且颱風影響明顯，高溫日數多。

太湖流域管理局指出，預測太湖流域大部分地區降雨較常年偏多2至5成；錢塘江流域南部、閩江諸河北部較常年偏多1至2成。

中國水利部太湖流域管理局副局長戴甦表示，為做好防汛工作，太湖局會同流域相關省市加強相關河川排水力度，目前並已將太湖湖水預先排出14.5億立方公尺，相當於降低太湖水位62公分，有效降低了風險。

按照中國水利部部署，太湖流域管理局已展開上海、浙江、福建等省區的水旱災害防禦監督檢查，並加快推進太湖防禦洪水方案、太湖超標準洪水防禦預案等計畫的編製修訂工作。

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在此之前，長江防汛抗旱總指揮部23日預測，今年汛期長江流域「旱澇並存」，且「澇重於旱」（洪災機率高於旱災），長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系的北部更可能發生較大洪水。

至於前述的中國國家4級救災應急響應，在緊急預撥的1.1億元中央自然災害救災資金中，將預撥江西省4000萬元、廣東省5000萬元、廣西壯族自治區2000萬元，由各地統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展衍生災害隱患清查和應急整治、倒損民房修復等。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130424