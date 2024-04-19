新北環狀線檢修鋼箱梁 中和區板南路段4/21交管

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）花蓮外海3日強震，造成捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位、軌道變形。新北捷運局今晚表示，21日上午起展開檢修工程，中和區板南路段將實施交通管制，公車配合改道。

新北捷運環狀線受到0403花蓮強震影響，部分路段鋼箱梁局部錯位，捷運局官員今天晚間回應中央社記者詢問表示，現場損害已初步盤點完成，為進一步檢視鋼箱梁狀況，將於21日上午8時至深夜12時檢修。

這名官員指出，捷運局已委託第三方公正鑑定審查單位，並已邀集專家學者現場勘查、審查復原方案，接續再據以施作。

至於實施交維管制計畫，這名捷運局官員表示，暫時封閉中和區板南路（中正路口至橋和路口）往新店方向的車道，現場將依施作位置，隨時移動調整封閉路段。

新北市交通局指出，因應捷運局檢修鋼梁，市區公車「藍18」與「982」及「捷運板橋站－中和站」環狀線接駁公車將配合改道行駛，且部分站位不停靠。

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交通局運輸管理科長林詩欽表示，受影響公車路線，不停靠站位分別是捷運中原站、微星科技站、板南路口站等。提醒當天欲搭車民眾，請改至板南路與中正路口的「中和第二戶政」站候車，或依停用站牌上的公告資訊，前往臨時站位候車。

另外，交通局也以新聞稿指出，受到花蓮強震影響，造成捷運環狀線板橋、中和區間停駛，經交通局緊急協助新北捷運公司調派公車闢駛免費接駁車，載客接駁輸運已非常穩定，自3日至18日已接駁載送逾6萬8000人次。因此，20日起，接駁車路線服務、車輛調派等，改由新北捷運公司接續管理。（編輯：戴光育）1130419