新北藍色公路淡水八里航線中止 確認安全才復航

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市政府交通局今天表示，順風航運「淡水－八里」航線昨天擱淺，影響乘客安全，藍色公路營運許可已遭中止，責令業者檢討責任疏失，並須確認船舶及航道安全後才可申請復航。

交通局發布新聞稿表示，往返八里、淡水間民眾可搭公車704線到捷運竹圍站，或搭公車紅22線到捷運關渡站往返，已協調三重汽車客運股份有限公司及淡水汽車客運股份有限公司機動加密班次。

交通局運輸管理科長林詩欽告訴中央社記者，目前八里與淡水間藍色公路僅順風航運正常營運，藍色公路交通船以遊客較多，而搭公車轉捷運接駁，不會比交通船慢。

民主進步黨新北市議會黨團發布新聞稿說，擱淺事件疑意外，在安全無虞下，應儘速恢復航道通行。淡水河川治理牽涉複雜，清淤應立法委員監督中央政府，地方議員監督市府，一起合作努力。

至於何時可復航，林詩欽表示，業者須確認船舶安全檢查及航道能否避開沙洲、在淡水河漲、退潮時航道安全及潮汐天候相關緊急狀況因應措施後，擬定改善計畫書向交通局申請復航。

他說，接獲業者提報計畫後，將會同交通部航港局、市府水利局，不排除邀專家學者，1週內會勘確認安全後恢復藍色公路交通。

經濟部水利署第十河川分署發布新聞稿表示，航港局1月已核給新北市府交通局新台幣990萬元經費，評估規劃疏浚淡水河航道淤積，目前正由交通局委請水利局代辦為期2年淤積成因評估計畫。

交通局說，水利局已準備招標文件，預計5月上網招標。（編輯：李明宗）1130411