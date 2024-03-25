新北計程車公車駕駛英日語會話班 3/27起免費報名

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市政府交通局今天說，因應國際旅客持續成長，新北市計程車及公車駕駛英語與日語基礎會話班3月27日起開放免費報名，名額各30人，額滿為止。

新北市府交通局運輸管理科長林詩欽透過新聞稿表示，為鼓勵計程車及公車駕駛學習第2外語，交通局與文化大學推廣教育部國際語文中心合作，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程免費，還會提供基本文具，並於結業後頒發結業證書。

林詩欽說，今年開課時程自4月23日至6月25日每週二於新北市政府行政大樓4樓會議室上課，日語班是早上9時10分至中午12時、英語班是下午2時10分至傍晚5時，課程連續上10週，共30小時。

交通局表示，凡設籍新北市、領有北北基桃宜共同營業區主管機關核發有效執業登記證計程車駕駛、或新北市區公車駕駛，都可於3月27日至4月12日上班日上午9時至中午12時、下午2時至5時撥打電話（02）8965-4555報名，額滿為止。（編輯：方沛清）1130325