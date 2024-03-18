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公車WiFi遭疑出現華為頁面 新北清查無相關設備

2024/3/18 19:49（3/18 20:21 更新）
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針對民眾反映新北市公車WiFi出現華為頁面，市府交通局表示，已要求公車業者全面清查，18日也派員複查公車車上WiFi列表清冊，並確認連線情況。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月18日
針對民眾反映新北市公車WiFi出現華為頁面，市府交通局表示，已要求公車業者全面清查，18日也派員複查公車車上WiFi列表清冊，並確認連線情況。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月18日
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（中央社記者高華謙新北18日電）有人反映新北市公車WiFi出現華為頁面，新北市交通局說，已要求公車業者全面清查，今天也派員複查公車車上WiFi列表清冊，15家公車業者所屬2468輛公車WiFi都沒用中國華為設備。

網友16日晚間在Threads發表文章，表示新北市公車的New Taipei Bus WiFi登入畫面為華為介面，質疑有資安疑慮，也有網友提醒要留意個資及銀行帳號遭竊。

新北市政府交通局運輸管理科科長林詩欽今天透過新聞稿表示，公車業者為提升服務品質，民國106年9月12日起在公車上提供免費WiFi，交通局隨後依中央於109年12月18日公文，要求公車業者建置資通訊產品，包含軟體、硬體及服務都不得使用中國大陸廠牌，業者也早已陸續更正。

交通局表示，今天除了發函各公車業者，重申新北市轄公車車內WiFi設備不能採用行政院規範禁用的中國大陸廠牌，並派員清查各公車車上WiFi列表清冊，如果誤用中國大陸廠牌，應立即暫停使用並限期改善更換，逾期未改正者，一律納入年度評鑑處理。（編輯：李錫璋）1130318

新北市公車WiFi近日遭民眾發現登入畫面為華為介面，質疑有資安疑慮，市府交通局18日派員複查公車車上WiFi列表清冊，15家公車業者所屬2468輛公車WiFi都沒用中國華為設備。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月18日
新北市公車WiFi近日遭民眾發現登入畫面為華為介面，質疑有資安疑慮，市府交通局18日派員複查公車車上WiFi列表清冊，15家公車業者所屬2468輛公車WiFi都沒用中國華為設備。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月18日
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