捷運環狀線復通漸穩 免費接駁車4/13調整路線

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北交通局今天表示，受花蓮強震影響的捷運環狀線，因為二階段的恢復通車逐漸穩定，13日起，免費接駁車路線調整為「捷運板橋站─中和站」，尖峰期間班距為5分鐘。

新北捷運環狀線受到4月3日花蓮大地震影響，板新站至中原站間，發生鋼箱梁局部錯位、軌道變形。

交通局發布新聞表示，因應「新北產業園區站─板橋站」、「中和─大坪林站」的二階段恢復通車趨漸穩定，派員觀察沿線接駁公車的各站客況，13日起免費接駁車路線調整為「捷運板橋站─中和站」。

交通局說，接駁車營運時間為上午6時至晚間12時，尖峰期間（上午7時至9時、下午5時至7時）班距為5分鐘，平日離峰及例假日，班距為20分鐘。停靠站為：捷運環狀線板橋站、板新站、中原站、橋和站、中和站臨時停靠區。

交通局說，請市民多利用環狀線已恢復通車的路段，尚未復駛區段則由免費接駁車替代；另外針對捷運橋和站、中原站、中和站，尖峰時間偶有人潮聚集，已請客運業者機動調派空車載運。與環狀線平行的982公車，也加密班次。（編輯：林恕暉）1130412